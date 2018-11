Proposta declara Associação de Ciclistas como entidade de utilidade pública

A Associação de Ciclistas de Rio Brilhante (ACRB) poderá ser declarada como entidade de utilidade pública. É o prevê o Projeto 205/2018, apresentado, na sessão ordinária de quarta-feira (28), pela deputada Mara Caseiro (PSDB).

A ACRB foi constituída em 8 de outubro de 2011, com sede em Rio Brilhante, município distante a 165 quilômetros de Campo Grande. A entidade tem funcionamento autônomo, tempo indeterminado de duração e número limitado de associados.

De acordo com o seu Estatuto, a Associação objetiva “a prática, o estímulo e o desenvolvimento do esporte do ciclismo, duathlon, triathlon, passeios, em caráter amadorista e profissional e demais formas, promovendo cursos e técnicas em todas as suas categorias”. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

