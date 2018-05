Prosa e crítica da Cultura de MS em novo livro de Rubenio Marcelo

A literatura de Mato Grosso do Sul ganha um belo registro documental referente a nomes da arte/cultura, expressões e personalidades atuais ou saudosas. Contendo textos em prosa, resenhas, crônicas, ensaios com enfoques de crítica cultural, o livro “Palavras em Plenitude – prosa e crítica cultural”, que será lançado 22/maio, a partir das 19h30, na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, mostra através de análises um significativo recorte de setores da arte geral e aspectos culturais e artísticos produzidos no MS, além de relevantes registros históricos.

Aprovado pelo Fmic, o livro (pela ed. Life) proporciona a estudantes, pesquisadores e leitores em geral o enfoque de características de obras e produções artísticas significativas, bem como informações da nossa história e da arte/cultura regionais. O livro possui prefácio do escritor Geraldo Ramon Pereira, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e apresentação de Valmir Batista Corrêa, da ASL e do IHGMS.

“Palavras em Plenitude – prosa e crítica cultural” é a 12ª publicação autoral do escritor Rubenio Marcelo. O evento de noite de autógrafos do livro é com entrada franca, e contará com atrações artísticas especiais, no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, na Rua 14 de Julho, nº 4653, nos altos do bairro São Francisco, na Capital.

O prefaciador Geraldo Ramon assim afirma (num trecho): “Este novo livro de Rubenio Marcelo é uma oportuna coleção de análises críticas, literárias e/ou outras, com crônicas originais, cada qual confeitada numa evolução temática específica, fluente e bem concatenada. Cada capítulo é uma peça colorida de uma vívida engrenagem, cuja textura global – além de transmitir interessantes informações – alenta a alma do leitor, conforme sua necessidade no momento”.

Já o escritor e historiador Valmir Corrêa afirma: “O livro ‘Palavras em Plenitude’, de Rubenio Marcelo, reúne textos e ensaios autorais que sintetizam produção artística regional contemporânea, bem como a memória cultural, e também outros em prosa, todos dosados de expressiva qualidade literária. Dessa forma, contribui para divulgar fatos e críticas literárias (e artísticas), construindo um expressivo mosaico do que foi produzido por escritores regionais e nacionais e faz justíssimas homenagens a personagens que deixaram suas marcas na história cultural brasileira. Digno do aplauso de todos, este é um livro esperado pela Literatura regional”.

Para o escritor e historiador Samuel Medeiros, que escreve comentário na orelha do livro, “Palavras em Plenitude” (prosa e crítica cultural) de Rubenio Marcelo é um passeio pelas manifestações culturais e atividades artísticas regionais. (…) Caminha-se na leitura com as descobertas do universo das letras; a cada abordagem vai-se descobrindo como o painel da nossa arte-literatura desdobra-se buscando a informação precisa do que aconteceu e acontece na poesia, na prosa, na crítica literária, na história e atividades culturais, e faz-se um belo passeio pela vida e obra de alguns de nossos intelectuais e artistas, alguns já saudosos”.

O professor e crítico literário Paulo Nolasco diz, em texto na quarta capa: “Palavras em Plenitude, de Rubenio Marcelo, merece toda a contemplação dos leitores e os aplausos do momento histórico que o consagrou, desde a sua gestação até este ensejo de sua publicação”.

O autor: Poeta escritor, compositor e crítico cultural, Rubenio Marcelo é membro e atual secretário-geral da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (Cadeira nº 35). Autor de doze livros e três CDs, é filiado à União Brasileiros de Escritores (UBE-MS) e um dos autores homenageados no livro ‘Vozes da Literatura’ (FCMS), que também enfoca sua obra e biografia. Escreve como colunista da Revista Destaque, e para o suplemento cultural do Jornal Correio do Estado. É um dos vencedores do tradicional concurso ‘Noite Nacional da Poesia’. Com experiências em participações em feiras literárias e bienais, integrou como convidado a Bienal Internacional de Poesia (que aconteceu em Brasília, reunindo poetas nacionais e do exterior), e também participou de outros eventos do gênero, como a Feira Literária Internacional de Tocantins (FLIT), a FLIB (Feira Literária de Bonito) e a Feira do Livro de Brasília. Recentemente, lançou o livro de poemas “Vias do Infinito Ser” (pela Ed. Letra Livre), e – em show aberto no Sesc Morada dos Baís – o CD musical “Parcerias: na poética de Rubenio Marcelo”. Além de “Palavras em Plenitude”, destacam-se as suas mais recentes obras: “Graal das Metáforas”, “Horizontes d’Versos”, “Voo de Polens”, e “Veleiros da Essência”. No mês de março próximo passado, lançou livro e o seu CD “Parcerias” em Portugal, no Departamento de Línguas e Cultura da Universidade de Aveiro, onde também realizou outras atividades culturais. Também advogado e revisor, é membro correspondente da Academia Mato-Grossense de Letras (AML) e reside em Campo Grande.

