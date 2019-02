PORTO MURTINHO-MS (Correspondente) – Pescadores continuam o protesto bloqueando o Rio Paraguai, mesmo após os tiros de borracha no domingo (17), em Porto Murtinho/MS. De acordo com o advogado dos pescadores, Rodrigo Acosta os manifestantes seguirão com a mobilização até que seja feita uma transição até a cota zero. O bloqueio é mantido com revezamento de grupos de 20 pessoas.

