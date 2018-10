PSL de Bolsonaro está com Reinaldo desde o primeiro turno

O PSDB de Reinaldo Azambuja e o PSL de Jair Bolsonaro caminham juntos nas eleições de 2018 em Mato Grosso do Sul. Juntas, as legendas elegeram 11 deputados no primeiro turno. Quatro deles federais e sete estaduais. Nesta segunda etapa do processo eleitoral, o governador reitera a aliança com o partido do presidenciável.

“Desde o primeiro turno tivemos o PSL na coligação. Tivemos dois candidatos à presidência: o Geraldo Alckmin (PSDB) e o Jair Bolsonaro. Agora, no segundo turno, todo nosso trabalho e apoio é para Bolsonaro. Ele terá meu voto, meu apoio e meu trabalho. Precisamos renovar o Brasil. Gastar menos com Brasília (DF) para gastar mais com os estados. Bolsonaro é o melhor caminho para MS”, afirmou Reinaldo nesta quarta-feira (10) em entrevista à imprensa.

Em Mato Grosso do Sul, a coligação liderada por Reinaldo Azambuja teve apoio do DEM, PP, PSD, Patriota, PPS, PROS, SD, PSB, PTB, Avante e PMN nas eleições majoritárias, ou seja, para governador e senadores. Nas eleições proporcionais, o partido ainda somou com o PMB e o PSL.

Registrada no TRE-MS com o nome “Avançar com Responsabilidade”, a coligação teve duas chapas para deputados federais e três para deputados estaduais. Pela aliança com o PSDB foram eleitos um senador, seis deputados federais e 16 parlamentares estaduais. Conquistaram vagas na Câmara dos Deputados: Rose Modesto (PSDB), Fábio Trad (PSD), Beto Pereira (PSDB), Tereza Cristina (DEM), Tio Trutis (PSL) e Dr. Luiz Ovando (PSL).

Para a Assembleia Legislativa se elegeram Capitão Contar (PSL), Coronel Davi (PSL), Onevan de Matos (PSDB), Zé Teixeira (DEM), Lídio Lopes (Patriota), Paulo Corrêa (PSDB), Felipe Orro (PSDB), Barbosinha (DEM), Marçal Filho (PSDB), Professor Rinaldo (PSDB), Londres Machado (PSD), Neno Razuk (PTB), Herculano Borges (SD) e Gerson Claro (PP).

Comentários