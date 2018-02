PT lança pré-candidato ao governo de MS

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul (PT-MS) lançou sábado (3), a pré-candidatura de Humberto Amaducci ao governo do Estado e do ex-presidente Lula a presidência da república.

Humberto Amaducci,50, é graduado em história, atuou como bancário, foi ex-prefeito de Mundo Novo por três mandatos e hoje atua como consultor político e agricultor familiar. Ele é o nome que unificou as correntes internas do partido para disputa do governo, que desde 2006 está distante do PT.

O evento que contou com a presença de um dos coordenadores nacionais do PT, Romênio Pereira e também terá a presença da bancada dos deputados federais e estaduais e demais as lideranças.

O evento aconteceu no buffet Romeu e Julieta, localizado na rua 26 de Agosto, 2335 – Amambaí em Campo Grande.

CRÉDITO: Assessoria do partido do PT-MS

Comentários