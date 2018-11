Publicado edital de concurso para 500 vagas de agente da Polícia Rodoviária Federal

Foi publicado hoje, 28 de novembro, no Diário Oficial da União, o edital do concurso para preenchimento de 500 (quinhentas) vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal. As inscrições para o certame serão feitas no site do Cebraspe, banca escolhida para a organização do processo seletivo, e vão do dia 03 a 18 de dezembro. Para ingressar na PRF os candidatos devem ter formação em curso superior aprovado pelo MEC e carteira de habilitação na categoria B.

O Coordenador-Geral de Recursos Humanos, Jesus Caamaño, comenta o esforço da instituição para que o concurso transcorra da melhor maneira possível: “com o anúncio de novo concurso, passamos por diversas etapas, desde o levantamento do perfil de candidatos desejado pela PRF, escolha da banca organizadora e construção do edital de forma minuciosa obedecendo a legalidade e a experiencia do órgão nos concursos passados. A partir de agora, temos os candidatos conosco nesse caminho que leva à formação de 500 novos policiais rodoviários federais”.

Durante a assinatura do edital no fim da tarde de ontem, o Diretor-Geral da PRF citou que “a publicação do edital é apenas parte do caminho para o ingresso dos novos policiais. Antes mesmo do anúncio do concurso em fevereiro deste ano pelo Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, já estávamos tomado medidas para aperfeiçoar o perfil profissiográfico que queremos, de maneira que tenhamos a seleção daqueles que realmente são vocacionados para o trabalho policial e para a PRF”.

Todas as informações sobre o certame estão disponíveis e detalhadas no edital, que pode ser acessado através do link www.cespe.unb.br

