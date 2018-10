Público aprova reviva cultura no calendário de eventos da cidade

O empresário Marcos Eduardo Kirst trouxe a esposa e a filha para a terceira edição do Reviva Cultura, realizada no sábado (06), na Rua 14 de Julho, entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho. Pela primeira vez no evento, a família saiu de lá com um gato e uma cachorra, adotados no estande do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses. Também aprovaram a gastronomia, com o arroz carreteiro e o bolinho de bacalhau, e elogiaram o artesanato, presente em diversas tendas montadas pela Prefeitura. “É importante dar sequência ao Reviva Cultura para que a população se acostume com esse espaço, onde a gente encontra livros, entretenimento, lazer e cultura”, afirma Marcos.

A jornalista Ana Brito veio “tietar” as filhas, Mariana, de 7 anos, e Maria Carolina, de 11. Elas se apresentaram no palco do Reviva com a turma de dança da escola Benfica. “Estou gostando. Toda cultura que é ofertada gratuitamente é ótimo para incentivar. Também adorei a parte do artesanato”, conta Ana que veio ao evento pela primeira vez e agora pretende vir nas próximas edições.

A livraria Maciel Livros Usados montou um espaço mais do que especial. Com cerca de 1000 livros, o público teve diversas opções de títulos e valores. O empresário colocou um tapete com livros infantis que ficou à disposição das crianças.

Várias secretarias do município participaram do evento, previsto no Plano de Mitigação do Programa Reviva Campo Grande, dentre elas, a Planurb, com a primeira ação de educação ambiental do convênio Cidade das Árvores, em parceria com Energisa, TV Morena e Ministério Público Estadual. Além de folhetos explicativos sobre arborização urbana, foram distribuídos 200 kits com sementes de árvores de médio e grande portes, como jacarandá mimoso, ipê amarelo e pata de vaca.

Com espaço para a literatura, gastronomia, artesanato, doação de animais e serviços públicos, a população também conferiu um repertório musical bem variado. Desde a apresentação de dança do Grupo Dançaurbana, passando pelo músico Zé Du, Grupo Mistura Fina, Banda Municipal Ulisses Conceição, Xandy Corrêa e Hallyson Rodrigo.

Participaram do evento as seguintes secretarias: Segov, Sesau, Semed, Sedesc, SAS, Sectur, Agetran, Plaburb, Emha, Sesdes Funesp. Entre os parceiros estão: Fecomércio, Sindivarejo, CDL, Acicg, Sebrae/MS, Sesc e Governo do Estado.

Créditos Assessoria da Prefeitura de CG

