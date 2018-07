Puccinelli e filho presos novamente

Preso novamente o ex-governador André Puccinelli e seu filho Puccinelli Júnior, além do advogado João Paulo Calves. Desta vez a motivação seria “continuidade de prática delituosa”. Eles já haviam sido presos há 8 meses atrás. As ordens de prisões foram cumpridas sexta-feira (20/07) pela Polícia Federal.

A Polícia Federal divulgou que as prisões foram determinadas a pedido do Ministério Público Federal com fulcro na decisão do Supremo Tribunal Federal em maio de 2018, relativa à Operação Papiros de Lama, fase da Lama Asfáltica, que havia determinado a prisão preventiva de outros oito réus do mesmo caso, baseado nas denúncias do delator Ivanildo. Puccinelli continua pré-candidato a governador pelo MDB.

Comentários