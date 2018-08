PV, Rede e PCdoB celebram coligação no próximo sábado

A coligação lançou “O nosso movimento é por mudança”,

O PV, a Rede Sustentabilidade e o PCdoB, realizam no próximo dia 04 de agosto, às 10 horas, no auditório da ABO, um ato festivo de celebração da coligação entre os três partidos.

A coligação terá como candidato à Governador o presidente estadual dos verdes em Mato Grosso do Sul, Marcelo Bluma. Engenheiro Civil e advogado, Bluma exerceu o cargo de Vereador na Câmara Municipal de Campo Grande por três mandatos. Para a vaga de Vice, a Rede Sustentabilidade indicou a professora e poeta, Ana Maria Bernardelli, e para a disputa pelo Senado da República, o advogado e presidente estadual do PCdoB, Mario Fonseca, é o indicado.

Para o Legislativo Federal e Estadual, a coligação terá chapa única reunindo filiados dos três partidos.

Informações: Eliene Smith (67) 99212-4136

