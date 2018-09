Quatro novos advogados recebem carteira na OAB/MS

Quatro novos advogados e um estagiário receberam na manhã desta quarta-feira (26) no Gabinete do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, Mansour Elias Karmouche, a carteira da Ordem.

O Presidente salientou aos novos Advogados a responsabilidade que carregarão a partir de agora para com a sociedade.

“Com tantos escândalos de corrupção que nós vimos nos últimos anos a sociedade aguarda algo diferente. Está nas mãos de vocês. Vocês não serão apenas advogados, mas serão defensores da sociedade e não é fácil esse papel. Não é simplesmente defender interesses particulares, mas para defender a sociedade. Por isso aqui é denominada a Casa da Cidadania. Todos sabem que fizemos questão de inserir a OAB em todos os momentos da vida das pessoas”.

A mais nova Advogada Franciele Torquetti, de 31 anos, destacou a emoção de receber a carteira da Ordem. Mãe dos dois filhos, ela conta que não foi fácil, mas conseguiu realizar o sonho.

“Depois de ser mãe de dois filhos foi que resolvi fazer a faculdade de Direito, então para mim foi um pouco mais difícil. Mas graças a Deus eu consegui passar logo no primeiro Exame da Ordem que eu fiz, mesmo antes de colar grau na faculdade e para mim é uma vitória muito grande”

Estiveram presentes durante a entrega o Vice-Presidente da Ordem, Gervásio Alves de Oliveira Junior; Diretor-Tesoureiro, Stheven Razuk; Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS), Armando Amado; Vice-Presidente da CAAMS, Herthe Brito; Presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Ordem, Fernando Larangeira; Presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem, Claudia Paniago; Presidente da Comissão de Acompanhamento das Eleições 2018 da Ordem, Lidia Ribas.

Créditos OAB-MS

