Queda da soja faz produtores de Campo Grande investirem em mercado financeiro

Os prejuízos causados pela seca já estimam redução de 11% do total da área estimada que era de 9,012 milhões de toneladas

O clima é um dos maiores pesadelos do produtor rural. A seca já acabou com muitas safras, assim também como o excesso ou falta de chuva. No ano passado, a safra mais atingida foi milho. Principalmente nas regiões do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, o grão apresentou um desempenho menor do que o esperado devido ao excesso de chuva. Neste ano mais uma vez o estado do Mato Grosso do Sul, está sofrendo com o solo seco acarretando na queda de 11% da soja.

O pico da colheita no Estado acontece em fevereiro e redução pode ser a maior já registrada no país. Com todos os prejuízos já somados, produtores do MS começam a impactar o mercado financeiro local, que já registra a maior procura por hedge para procurar proteger a safra do produtor.

“Com o hedge, a transação compensatória também vai proteger o produtor contra prejuízos na oscilação de preços e proteção cambial, a alternativa é uma ótima oportunidade para os produtores amenizarem os impactos” comenta o economista Rennê Xavier.

Pensando nessa mudança de comportamento e a grande procura do produtor rural de MS, a Lifetime Investimentos, membro do G20, grupo das maiores e melhores assessorias da XP Investimentos, está reunindo no dia 25/02, a 2ª edição do evento, que tem como tema Investindo em um Novo Brasil e vai reunir mais da metade do PIB de Mato Grosso do Sul para apresentar, em primeira mão, uma carteira diversificada de investimento maior rentabilidade e segurança.

O evento irá apresentar um panorama sobre as opções de investimentos, como: ações, fundos imobiliários e hedges, de forma a auxiliar os produtores rurais e demais investidores. Abordando informações sobre produtividade e a garantia de investimentos.

Temas sobre investidor, novas oportunidades de investimentos no Brasil com juros baixos e otimismo econômico, também serão abordados. Garantindo ao público um caminho com recursos e medidas que podem auferir um resultado coerente com o perfil de investidor, independentemente do seu prazo de aplicação. Um evento para transformar os investidores de Campo Grande nos melhores Investidores do Brasil. As palestras serão apresentadas pelos economistas André Pauletto e Rennê Xavier.

Serviço:

Dia 25 de Fevereiro às 19h

Rua Quinze de Novembro, nº 2550 | Campo Grande, MS

Sobre Renne Xavier:

Economista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e pós-graduado em Finanças Investimentos e Banking pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Na área acadêmica atuou como professor da UFMS e hoje é professor convidado do MBA de Gestão Financeira e Orçamentária da Universidade Católica Dom Bosco. Em 2015 associou-se a Lifetime Investimentos e atua como agente autônomo de investimentos certificado desde 2013 pela CVM e ANcord.

Sobre André Pauletto: Formado em Economia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Relações Internacionais pela UNAES. É sócio da Lifetime Investimentos desde 2016 e certificado CPA-20 pela Anbima e Agente Autônomo de Investimentos (AAI) pela ANCORD e CVM.

Sobre Lifetime:

Criada em 2011, a Lifetime é uma empresa de agentes autônomos de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É top 5 das melhores assessorias da XP Investimentos, dentre os mais de 750 escritórios da maior corretora de valores da América Latina. Atua também como um dos poucos escritórios de assessoria de investimentos que possui uma área especializada em bolsa de valores, com um time de traders focado neste tipo de investimentos e. conjunto com o assessor de investimentos.

A Lifetime hoje possui 60 assessores de investimentos, 4.500 clientes, 1,7 bilhões de custódia e até 2028 estima chegar a R$ 1 bilhão de valor de mercado.

