Quero estar à serviço de todos os trabalhadores! Afirma o candidato a deputado estadual Abelha.

O candidato a deputado estadual Jose Abelha PDT é um dos entrevistados desta semana na Difusora FM. Abelha é presidente licenciado do Sintracom (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de Campo Grande). Abelha falou das lutas em favor dos trabalhadores. “Quero estar à serviço de todos os trabalhadores para trazer uma melhor qualidade de vida para eles e suas famílias. Quem trabalha na construção civil enfrenta dificuldade para adquirir a casa própria porque o salário que recebe não alcança as faixas exigidas para o financiamento do imóvel. Por isso, quero como deputado, estabelecer um percentual de imóveis destinados aos trabalhadores do setor”, declarou Abelha.

A entrevista completa você pode conferir a baixo:

