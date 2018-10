Rádio faz PRF prender “batedor” e traficante com 348kg de maconha

No momento da abordagem o batedor informava o veículo com a carga ilícita da fiscalização policial.

Na madrugada desta terça-feira, 30 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 348kg de maconha após abordagem do “batedor” da carga que tentava informar o transportador de fiscalização policial.

A equipe fiscalizava na Unidade Operacional em Nova Andradina/MS, BR-267 km 129, pela Operação Égide quando deram ordem a um GM/Astra Sedan Advantage com placas de Presidente Prudente/SP, conduzido por um homem de 33 anos e um passageiro de 46, que ocupava o banco traseiro.

Durante a aproximação da equipe, os policiais ouviram um chiado característico de rádio comunicador e o condutor pronunciando “Volta, volta!”, momento em que os policiais visualizaram um veículo, logo atrás, realizando uma manobra de retorno.

No veículo havia um rádio telecomunicador, o que é proibido, indicando que realizavam o serviço de batedor. Os policiais encontraram também um galão de combustível para abastecer o veículo carregado com o ilícito.

Após quatro quilômetros de acompanhamento tático do carro evadido, a equipe abordou um Fiat/Uno Mille Fire com placas de Presidente Prudente/SP, conduzido por um homem de 24 anos sem habilitação. Ele tentou fugir, mas foi contido.

O automóvel estava carregado com fardos de tabletes de maconha. Ao todo foram 340 tabletes, que somaram 348kg (trezentos e quarenta e oito quilos) do entorpecente. Foi localizado ainda, um rádio telecomunicador na mesma frequência do rádio no Astra.

Os três homens, os veículos, os rádios comunicadores e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Nova Andradina/MS. Os indivíduos poderão responder por tráfico de drogas e desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação.

