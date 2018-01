Rádio Patrulha de Ladário Prende Autores de Roubo Minutos depois do Crime

Corumbá (MS) – Quarta – feira (17), por volta das 17 horas a equipe de Rádio Patrulha de Ladário foi acionada para averiguar uma ocorrência de roubo em frente a Receita Federal na rua Cuiabá, onde segundo informações dois indivíduos em uma motocicleta prata haviam subtraído da vítima um aparelho celular, sendo que o garupa portava uma faca.

Em posse das informações sobre as características dos autores, a equipe deslocou em diligência em direção ao local onde ocorreu o fato, porém no meio do percurso se deparou com os indivíduos em frente à escola Gabriel Vandoni de Barros, onde ao avistarem a guarnição policial demonstraram nervosismo, empreendendo fuga em seguida.

No entanto, a equipe realizou o acompanhamento tático, vindo a lograr êxito em abordá-los mais adiante. Durante checagem junto ao Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), foi constatado que ambos os autores já possuem registros por roubos e porte de arma, sendo realizada a revista pessoal e encontrado no bolso da bermuda do condutor, um aparelho celular e no bolso da bermuda do passageiro, outro aparelho celular J3 de marca Sansung.

Em apoio, a guarnição de Trânsito deslocou até o local acompanhada da vítima, onde fez o reconhecimento dos indivíduos como sendo os autores do roubo. Sendo assim, diante dos fatos e da perspicácia da equipe policial, os autores foram detidos e encaminhados até a delegacia de polícia local para providências.

Já na delegacia, compareceram outras vítimas de roubos ocorridos dias antes, que por sua vez também fizeram o reconhecimento dos indivíduos, afirmando serem eles os autores dos delitos. Dessa forma, ambos foram entregues à polícia civil para esclarecimentos.

CRÉDITO: Assessoria da PM

