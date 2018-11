Rally dos Sertões 2019 volta ao Estado do MS

O Rally dos Sertões, uma das maiores provas off-road do mundo, volta ao Estado de Mato Grosso do Sul e vai largar de Campo Grande no dia 24 de agosto de 2019. A competição fará parte das comemorações oficiais de 120 anos da capital do Estado.

O anúncio oficial da largada será feito nesta terça-feira (20) durante entrevista coletiva na Governadoria, sede do Governo. Estarão presentes o governador do Estado do Mato do Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e o diretor do Rally dos Sertões, Marcos Moraes.

A prova já passou por Mato Grosso do Sul em 2017, quando a chegada foi realizada em Bonito. Aquidauana e Coxim também fizeram parte do roteiro.

“É uma alegria termos novamente Mato Grosso do Sul no circuito de um dos maiores ralis do mundo, e desta vez tendo Campo Grande como ponto de partida. O evento tem grande importância do ponto de vista econômico, cultural e social. Vamos trabalhar juntos com a Prefeitura da Capital para que mais uma vez o Rally dos Sertões seja um sucesso”, afirmou Reinaldo Azambuja.

“Campo Grande voltou a atrair grandes eventos. É uma honra receber uma das maiores competições off-road do mundo. Eventos como este atendem um grande público, que gosta de automobilismo e motociclismo, mas também impulsiona nossa economia. São, aproximadamente, 1.700 pessoas que vêm à nossa Capital, gerando lucro para nossa rede hoteleira, restaurantes e pontos turísticos em geral”, avalia o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.

Marcos Moraes, diretor geral do Rally dos Sertões, está otimista com o roteiro do ano que vem. “O Estado do Mato Grosso do Sul é maravilhoso, com paisagens belíssimas. Sem contar que oferece trechos bem desafiadores para os competidores. E a população sabe receber o turista muito bem. Tenho certeza que faremos mais uma vez um grande evento aqui no Estado, com uma largada memorável em Campo Grande”, aposta.

O Rally dos Sertões 2019 terá cerca de 3.500 quilômetros e vai percorrer vários estados até a chegada. O ponto final da competição ainda é mantido em sigilo. A prova terá as categorias Carros, Motos, Quadriciclos e UTVs, além de expedições de carros e motos para quem quer acompanhar a prova fazendo turismo.

Economia e retorno

O Rally dos Sertões movimenta toda a cadeia produtiva das cidades por onde passa. Cerca de 1.700 pessoas que compõem a caravana da competição fazem compras e usam serviços locais durante a prova, como hotéis, supermercados, bares e restaurantes; postos de gasolina, farmácia, lojas, serviços de manutenção de veículos e muito mais.

Outro fator importante é a divulgação das cidades, roteiros turísticos e das belezas naturais dos estados através da mídia. “Na edição 2018 do Rally dos Sertões tivemos um grande crescimento no retorno de imprensa, na TV e nas redes sociais. Esse valor ultrapassou os R$ 100 milhões”, afirma Roque Mendes, diretor comercial da Dunas Race.

