Rapper participa da premiação do 1º Prêmio Respeito dá o Tom nesta terça-feira (20)

A Águas Guariroba realiza nesta terça-feira (20), às 18h30 no Museu do MARCO, a cerimônia de premiação dos trabalhos finalistas do 1º Prêmio Respeito dá o Tom. O evento, que também comemora o Dia da Consciência Negra celebrado no dia 20 de novembro, terá a participação do gari e rapper carioca, Jota Jr., conhecido pelos seus vídeos com mais de 20 milhões de visualizações que abordam várias temáticas sociais como a desigualdade e o preconceito racial.

Ao todo, 59 trabalhos foram inscritos e avaliados por uma equipe de 18 jurados nas categorias: vídeo, projeto de pesquisa e artes plásticas. O 1º Prêmio Respeito dá o Tom nas Escolas é uma iniciativa da Águas Guariroba e direcionado para alunos do ensino médio de todas as instituições da rede estadual e escolas quilombolas de Campo Grande. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados, sendo o primeiro lugar com R$ 7 mil, o segundo com R$ 3 mil, o terceiro lugar com R$ 2 mil.

Confira abaixo as escolas finalistas em cada categoria:

Projeto de pesquisa

Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes – África que a Gente Não Conhece

Escola Estadual Joaquim Murtinho – Projeto de Diversidade Étnico-Racial

Escola Estadual Zumbi dos Palmares – O Empoderamento da Mulher Negra com Ênfase na sua Atuação no Campo Científico

Artes

Escola Estadual Joaquim Murtinho – Projeto A Ciência Não Tem Cor

Escola Estadual Amélio de Carvalho Bais – Poetisas do Amélio

Escola Estadual Maria de Lourdes Vidal – Teatro Respeite o Tom

Video

Escola Estadual Joaquim Murtinho – Epistemicídio: O Homicídio da História

Escola Estadual Aracy Eudociak – A Cor de Cássia

Escola Estadual Manoel Bonifacio – A Alma Não Tem Cor

