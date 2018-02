Recadastramento eleitoral poderá ser feito aos domingos em Campo Grande

Entrando na reta final do prazo da revisão eleitoral e cadastramento biométrico dos eleitores de Campo Grande, a Justiça Eleitoral passará a atender também aos domingos no posto montado no Memorial da Cultura, a partir do dia 04 de fevereiro. O horário de funcionamento será das 8h às 12h.

Essa medida visa suprir a demanda de atendimentos, bem como beneficiar os eleitores que trabalham de segunda a sábado, que agora vão possuir um dia alternativo para regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral.

Lembrando que o prazo vai até o dia 18 de março e o comparecimento é obrigatório em Campo Grande, sob pena de ter o título de eleitor cancelado. Neste momento, 396.502 (64,91%) eleitores da Capital já possuem a biometria cadastrada.

O eleitor deve levar via original de um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

O Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro.

