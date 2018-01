Receita libera consulta a lotes residuais do Imposto de Renda

A Receita Federal liberou, nesta segunda-feira (8), a consulta ao lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) referente aos exercícios de 2008 a 2017.

A partir do próximo dia 15, o crédito estará disponível nas contas bancárias informadas pelos 165.898 contribuintes que caíram na malha fina, mas regularizaram a situação. Ao todo, serão disponibilizados mais de R$ 310 milhões.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. O órgão ainda disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones para a consulta.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-lo por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

FONTE: Receita Federal

