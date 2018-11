Receita paga sexto lote de restituição do IR nesta sexta (16)

Receita Federal paga nesta sexta-feira (16) o sexto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2018 para mais de 1,4 milhão de contribuintes. No total, serão pagos R$ 1,9 bilhão aos contribuintes contemplados no lote. Este lote também contempla valores residuais de restituição referentes aos exercícios de 2008 a 2017.

O contribuinte pode conferir se foi beneficiado neste lote por meio do site da Receita Federal, assim como pelo aplicativo do órgão disponível para tablets e smartphones. Caso o valor não tenha sido creditado, o contribuinte poderá ir pessoalmente a qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

O dinheiro fica disponível no banco durante um ano. Se não o utilizar nesse período, o contribuinte deverá requerê-la por meio da Internet, preenchendo o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Conforme o calendário determinado pelo Fisco, o próximo lote de restituição do IRPF de 2018 está programado para ocorrer em 17 de dezembro.



