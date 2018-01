Reforma da Maternidade das Moreninhas começou esta semana

A Prefeitura de Campo Grande iniciou, esta semana (22/01), os serviços de reforma e ampliação do Hospital da Mulher “Vó Honória Martins Pereira”, obra que está prevista para ser concluída daqui a oito meses.

O líder do prefeito, vereador Chiquinho Telles (PSD), comemora o começo dos trabalhos, pois desde que surgiram boatos ameaçadores de possível fechamento da maternidade, ele se tornou um defensor incansável não só da manutenção das portas abertas da unidade hospitalar, como na melhoria dos serviços prestados à população campo-grandense.

“Em conquista não se mexe”. Este pensamento do parlamentar encontrou apoio incondicional do prefeito Marquinhos Trad (PSD). Em reunião realizada no último dia 7 de outubro, no Centro Comunitário da Moreninha 3, com moradores, lideranças dos bairros Moreninha 4, José Maksoud, Nova Jerusalém, Vila Brasil, Moreninha 3, Moreninha 2 e Nova Capital, Chiquinho Telles recebeu do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a confirmação da realização da obra.

Durante o encontro, foi anunciado que além da revitalização, reforma e ampliação, a Maternidade vai contar com um maior número de funcionários, possibilitando assim a ampliação dos serviços oferecidos à comunidade.

Com a ampliação de sua estrutura física, a unidade hospitalar também vai ganhar mais uma sala para pequenas cirurgias.

O resultado positivo de sua luta não poderia ser outro, comentou o Vereador, “pois temos hoje à frente da Prefeitura um gestor que vê a Saúde como um investimento. Esse hospital representa a realização de um antigo sonho, prestando há mais de 15 anos um bom atendimento para toda a população”.

CRÉDITO: Assessoria do Vereador

