Reforma da Previdência será superada, diz Temer

Michel Temer, presidente da República disse hoje (27) que a exemplo da reforma trabalhista a resistência contra a reforma da Previdência será superada.

Durante a cerimonia de assinatura do decreto que cria a Zona de Processamento de Exportação do Porto de Açu no Rio de Janeiro o presidente afirmou que ‘Se Deus quiser, vamos aprová-la em fevereiro’.

Ainda de acordo com Temer as mudanças na legislação trabalhista estão sendo superadas na medida em que novas vagas de empregos são geradas no mercado.

