Reinaldo Azambuja é reconduzido ao Cargo de Governador de MS

O ofício que indica a recondução de João Antônio de Oliveira Martins Junior ao cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de MS (MPC-MS) foi entregue ao Governador Reinaldo Azambuja na manhã desta quinta-feira (22-11). A entrega foi acompanhada pelo Conselheiro Iran Coelho das Neves, eleito Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) para o biênio 2019/2020, pelo atual Conselheiro Presidente do TCE-MS Waldir Neves Barbosa e o Secretário-Geral do MPC-MS José Lauro Espíndola Sanches Junior.

João Antônio de Oliveira Martins Junior é o atual Procurador-Geral eleito para o biênio 2017/2018 e preencheu todos os requisitos legais para requerer a recondução para o biênio 2019/2020, que é possível conforme disposto no art. 81, § 3º da Constituição Estadual.

O Procurador-Geral disse que continua ciente da sua responsabilidade em dar continuidade ao trabalho iniciado há dois anos. “Vou dar sequência aos nossos projetos e continuar buscando melhorias para o órgão, trabalhando sempre em conjunto com o Procurador-Geral Adjunto José Aêdo Camilo e o TCE-MS”.

João Antônio de Oliveira Martins Júnior é procurador geral adjunto do MPC/MS. Foi Corregedor Geral do Ministério Público de Contas, é formado em ciências jurídicas pela FUCMAT. Entre muitas funções na Corte de Contas de Mato Grosso do Sul, foi assessor jurídico da Presidência do TCE/MS em 1992 e 1998, assessor do conselheiro Paulo Roberto Capiberibe Saldanha e chefe de Núcleo de Controle Externo.

