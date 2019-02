Reinaldo Azambuja entrega patrulha mecanizada para fortalecer a agricultura familiar de MS

O governador Reinaldo Azambuja inicia nesta quarta-feira (13.2) a entrega 296 máquinas e equipamentos para atender a agricultura familiar, em um investimento de R$ 6,896 milhões. Considerando as entregas feitas no primeiro mandato, todos os municípios sul-mato-grossenses passam a ser contemplados com patrulhas. As entregas começam em Campo Grande e prossegue até a sexta-feira (15.2).

São 53 novos conjuntos, que vão para 40 municípios. Cada um deles é composto por: trator 85 cv, distribuidor de calcário, grade aradora, carreta agrícola, grade niveladora e rotoencanteirador ou pá concha traseira. Somadas às patrulhas adquiridas e entregues no período de janeiro de 2015 a julho de 2018 são 188 conjuntos para os 79 municípios.

Máquinas e equipamentos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares do ex-senador Waldemir Moka, do deputado federal Vander Loubet e dos ex-deputados Zeca do PT e João Grandão, com contrapartidas do Governo do Estado.

Segundo o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), André Nogueira Borges, a nova entrega vai beneficiar pequenos produtores de todas as regiões do Estado. “Mais da metade dos municípios irá receber patrulhas desta vez. É um investimento importante para agricultores familiares produzirem mais”, afirma. A Agraer é vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Para fazer as entregas, o governador Reinaldo Azambuja passará por todas as regiões do Estado, começando por Campo Grande (Centro-Norte), nesta quarta-feira, às 9h, na Cepaer/Agraer – rodovia MS-080, próximo ao Detran-MS.

Na quinta-feira estará em Aquidauana (Pantanal), onde às 08h30 fará a entrega do maquinário agrícola no Sindicato Rural de Aquidauana, e no mesmo dia estará em Três Lagoas (Leste), onde às 15h faz as entregas em solenidade que será realizada na Arena Mix. Na sexta-feira serão beneficiados os agricultores familiares de Itaquiraí, às 9h, em evento que acontece no Pavilhão de Eventos.

À tarde, Reinaldo Azambuja estará em Ponta Porã, onde entrega obras na cidade e patrulha mecanizada para atender os pequenos agricultores de Ponta Porã, Aral Moreira, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Itaporã e Laguna Carapã. A agenda no município de fronteira está prevista para começar às 13h15.

Créditos: Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Comentários