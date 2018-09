Reinaldo Azambuja está entre os governadores que mais cumprem compromissos de campanha, diz o G1

Com 3 anos e meio de mandato, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, está entre os que mais cumprem compromissos de campanha. É o que revela levantamento do G1.

Apesar da crise que atingiu os governos, a administração sul-mato-grossense conseguiu cumprir 16 dos 23 compromissos assumidos, 12 deles integralmente. O levantamento, feito em julho, classifica as promessas dos governadores como “cumpriu”, “em parte” e “não cumpriu ainda”.

Considerando os compromissos cumpridos integralmente, Reinaldo Azambuja está na 4ª posição no ranking nacional com 52,17%, atrás apenas dos governadores de Maranhão (64,86%), Goiás (63,63%) e São Paulo (55,88%).

Entre os compromissos realizados pelo governador sul-mato-grossense está a implantação de um sistema de promoção por mérito para servidores estaduais, a criação de uma autarquia para cuidar das comunidades indígenas e de uma política regionalizada de incentivos fiscais e o aumento do efetivo policial nas fronteiras.

Na área de Saúde, um dos destaques é a realização da Caravana da Saúde, com mutirões de atendimento e reestruturação da saúde. Maior programa de saúde da história de Mato Grosso do Sul, a Caravana foi responsável por mais de 47 mil procedimentos, incluindo consultas, exames e cirurgias, acabando com uma fila de espera de anos.

Ainda na área da Saúde, o Governo do Estado concluiu o Hospital do Trauma, uma obra que começou há 21 anos. A previsão é que a nova unidade de urgência e emergência do Estado realize anualmente 10 mil internações, nove mil cirurgias e 10 mil consultas, além de ampliar os serviços de diagnósticos clínicos e de imagens.

Na área de Educação, o G1 destaca a ampliação da Educação em Tempo Integral, a melhora no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e o pagamento do Piso Nacional aos Professores. Mato Grosso do Sul paga um dos melhores salários do País aos docentes.

