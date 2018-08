Reinaldo Azambuja está nas ondas do rádio

O rádio chegou ao Brasil em 1922, começou a operar em 1923 e nunca mais parou. Sabendo da importância do rádio como meio de informação para a população, a campanha do governador e candidato à reeleição Reinaldo Azambuja (PSDB) está disponibilizando os áudios das entrevistas e boletins informativos, que podem ser aproveitados pelas rádios.

Mato Grosso do Sul possui cerca de 145 rádios e é uma mídia que alcança toda a população. Pesquisa Ibope de 2013 mostra que o rádio tem o dobro da audiência das emissoras de televisão, com 1,815 milhão de ouvintes por minuto no Brasil.

Além disso, é possível dizer que o rádio é uma mídia que nunca se apaga. A importância desse meio de comunicação ficou ainda mais evidente no início do milênio com os “apagões” de energia no Brasil. Por causa do blecaute, muitas pessoas precisaram do radinho à pilha para saber o que estava acontecendo.

