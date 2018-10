Reinaldo Azambuja garante recursos para funcionamento pleno do Hospital do Trauma

Gestões do governador Reinaldo Azambuja – candidato à reeleição – junto ao Governo Federal garantiram nesta segunda-feira (1º) a liberação de R$ 6 milhões mensais que, juntamente com a contrapartida do Governo do Estado, de R$ 2 milhões, vai permitir o esperado funcionamento pleno do Hospital do Trauma, em Campo Grande.

A viabilização do repasse do Governo Federal foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda e é fruto de diversas reuniões do secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Coimbra, com representantes do Ministério da Saúde em Brasília durante o mês de setembro. Serão repassados mensalmente para custeio do Hospital do Trauma R$ 8 milhões, sendo R$ 2 milhões da Secretaria Estadual de Saúde e R$ 6 milhões do Ministério da Saúde. A unidade começou a funcionar em 10 de setembro, após mais de 20 anos.

O hospital começou a funcionar de forma gradual. Em dezembro a previsão é de que a Unidade do Trauma esteja funcionando em sua totalidade, incluindo as cinco salas de cirurgias e os dez leitos de UTI. O início do atendimento da unidade hospitalar é um esforço conjunto entre Governo do Estado, Prefeitura, Santa Casa de Campo Grande e Ministério Público Estadual.

Com mais de 6.600 metros quadrados de área construída, o local tem 100 leitos de internação, 10 leitos de UTI, 5 salas cirúrgicas, 2 salas para cirurgia de pequeno porte, 1 sala de fisioterapia, 1 sala de reabilitação, 3 salas de observação com 15 leitos, 2 salas de raio X, 1 sala de tomografia, 2 salas de odontologia, 3 consultórios e 1 sala de emergência.

As Obras da estrutura do Hospital do trauma tiveram início em 1991 durante o governo Pedro Pedrossian. Entretanto o projeto era para ser uma maternidade anexa da Santa Casa. As obras foram paralisadas pela primeira vez em 1998 durante a gestão de Wilson Barbosa Martins. Em 2002 as obras foram retomadas, mas o projeto sofreu alteração para ser anexo geral da Santa Casa. Na época Campo Grande já tinha gestão plena em Saúde e era responsabilidade da prefeitura de Campo Grande, durante a gestão de André Puccinelli.

Em 2004, as obras são paralisadas pela segunda vez. Em 2009 é firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado e Ministério Público Federal para a retomada da obra. Com nova alteração do projeto, o anexo em construção se torna o Hospital do Trauma durante gestão de Nelsinho Trad. Em 2013, as obras sofrem nova paralisação durante a troca de gestão entre Nelsinho e Alcides Bernal.

Em 2016, após o Governo do Estado retomar a obra, em parceria com o Governo Federal e \a Prefeitura, houve um aporte para a unidade no valor de R$ 8,4 milhões, recursos empregados pelo Governo do Estado no valor de R$ 1,6 milhão, Ministério da Saúde com R$ 2,5 milhões, Prefeitura de Campo Grande com R$ 3,2 milhões e Associação Beneficente de Campo Grande com R$ 890 mil. A Santa Casa também investiu mais R$ 4 milhões para readequar o projeto estrutural inicial da unidade, de onde foram refeitos 2 mil metros quadrados, conforme exigências da vigilância sanitária.

