Reinaldo Azambuja investe em ações de apoio à juventude de MS

Intitulados como “o futuro do país”, o público jovem recebe atenção especial em ações desenvolvidas na gestão do governador de Mato Grosso do Sul e candidato à reeleição Reinaldo Azambuja (PSDB). Entre elas, importante assinatura de termos de compromisso foi feita em abril deste anos para permitir que mais de 600 jovens, inscritos no Programa Vale Universidade (PVU), realizem o grande sonho de cursar um nível superior.

“No início do nosso Governo ampliamos o número de beneficiários do Vale Universidade, para possibilitar o acesso ao curso superior a mais jovens e para que assim eles possam ter a oportunidade de crescer socialmente”, afirma Reinaldo.

Na avaliação do governador, para o desenvolvimento de qualquer país é preciso que se invista na educação e formação profissional dos jovens. O governo estadual investe R$ 15 milhões por ano no Programa Vale Universidade.

Pâmela da Silveira Cabral é uma das contempladas pelo Programa Vale Universidade. “Fiquei tão feliz em ser chamada, sem o Vale Universidade não teria condições de fazer o curso de Psicologia”, comemora.

Pelo programa, o Governo do Estado banca 70% da mensalidade da faculdade, as

universidades 20% e o acadêmico com 10%. Como contrapartida, ele presta serviço em algum órgão público, na sua área de formação, e em horário distinto do curso.

Mais ação: juventude na política

Em março deste ano, tomaram posse 24 novos deputados estudantes que participam da 6ª Edição do Projeto Parlamento Jovem Sul-mato-grossense, ação também desenvolvida pelo Governo de MS.

Para Reinaldo, é importante o envolvimento de jovens na política para o processo de transformação da sociedade. “É uma oportunidade de conhecer os problemas e necessidades da sociedade para qual eles pretendem trabalhar”, enfatiza.

O projeto Parlamento Jovem é coordenado pela Escola do Legislativo Ramez Tebet, em parceria com o TRE e secretarias de Educação.

Empreendedorismo

Outra ação voltada ao público é o programa Primeira Empresa, de iniciativa da Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Mato Grosso do Sul (AJEMS) e apoio do Governo do Estado. O projeto de capacitação empreendedora a jovens estreantes ou interessados em se aventurar no mundo empresarial começou em março deste ano.

O projeto se divide em três ações. Na primeira ação é oferecido o curso de Iniciação Empreendedorismo e Diagnóstico do Perfil Empreendedor, com duração de 10 meses e prevê capacitar ao menos 500 pessoas. Na segunda ação está previsto o de Gestão da Primeira Empresa e Plano de Negócios, também com duração de 10 meses e, por fim, o Encontro AJE – Primeira Empresa, a ser realizado em seis locais e em datas diferentes no período de um ano. O valor total do projeto é de R$ 263.750,80.

Neste primeiro ano, serão atendidos gratuitamente mais de 500 participantes. O programa será aplicado nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, com carga horária de 52 horas/aula. Este é o maior programa de inclusão produtiva.

