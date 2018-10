Reinaldo e Bolsonaro vão atuar juntos para ampliar segurança em MS

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) – candidato à reeleição – e o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro comungam de uma preocupação comum: a segurança pública. Bolsonaro já ressaltou o trabalho do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) de Mato Grosso do Sul, e afirmou que pretende ampliá-lo para o Brasil.

Todos os levantamentos confirmam: Mato Grosso do Sul é um dos estados mais seguros para se viver do Brasil. Mas isso não foi conquistado de uma hora para outra. Por meio do programa MS Mais Seguro, o governador Reinaldo Azambuja investiu mais de R$ 120 milhões na área. É o maior investimento da história do Estado. A ação de Reinaldo vai ao encontro do plano de governo de Bolsonaro.

Quando assumiu o governo, no dia 1º de janeiro de 2015, Reinaldo encontrou um cenário de abandono: viaturas antigas e sucateadas, coletes e armamentos insuficientes e profissionais desmotivados pela falta de reconhecimento.

Foi preciso agir. Reinaldo investiu em infraestrutura, na compra de novos equipamentos e na valorização profissional. Os policiais receberam armamentos e coletes individuais. Além disso, 740 viaturas novas foram entregues para todos os municípios do Estado.

Ele também retomou as obras de dois presídios em Campo Grande, que estavam paradas há anos. Hoje, todas as delegacias de Mato Grosso do Sul contam com um delegado e as Delegacias Regionais possuem centrais de inteligência.

“Segurança pública é uma área que a gente precisa continuar avançando, todo dia. Fizemos muito e eu me orgulho dos compromissos cumpridos nessa área. Mas ainda temos muito trabalho pela frente”, disse Reinaldo Azambuja.

Confira algumas propostas de Reinaldo para a segurança pública:

– Aumentar efetivo com a convocação de 500 policiais militares/ano.

– A Agepen vai assumir toda responsabilidade pela guarda, custódia e escolta de presos do sistema penitenciário. Com isso, mais policiais militares irão para as ruas proteger as pessoas.

– Serão convocados os mais de 500 agentes penitenciários que já estão no curso de formação para atuarem no sistema prisional que será ampliado com a conclusão de três novos presídios.

– Será reformulado o salário dos policiais com incorporação de subsídios, adicionais para quem atua na fronteira e promoções automáticas.

