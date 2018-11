Reinaldo manifesta apoio à Agenda Brasil e diz que tem pressa em ver o País crescer

O governador Reinaldo Azambuja afirmou nesta quinta-feira (8.11) que apoiará iniciativas econômicas e institucionais do novo Governo Federal que atendam às necessidades do povo brasileiro. Acompanhado dos governadores eleitos de São Paulo e do Rio Grande do Sul, João Dória e Eduardo Leite, Reinaldo manifestou apoio a chamada “Agenda Brasil”.

“Temos pressa em ver o País crescer”, afirmou o sul-mato-grossense em entrevista coletiva à imprensa, realizada em São Paulo. Reinaldo destacou que o manifesto não se trata de adesão ao governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, mas sim de apoio a pautas consideradas fundamentais para o crescimento da economia e geração de emprego e renda no Brasil.

No encontro, os governadores destacaram que, juntos, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul detêm 37% do PIB nacional (R$ 2,4 trilhões) e 29% da população do País (59 milhões de pessoas). “Queremos que o Brasil avance no desenvolvimento econômico. Tenho compromisso redobrado com meu Estado e não vamos abrir mão da Agenda Brasil”, afirmou Reinaldo.

Entre as prioridades citadas pelos gestores estão compromissos com a responsabilidade fiscal e desburocratização da máquina pública; pacto federativo; investimentos em logística; e reforma tributária. “Temos um pacto de atuação, solidariedade, gestão e motivação em torno do Brasil, de boas políticas públicas do novo governo”, resumiu João Dória.

As demandas serão tratadas entre Bolsonaro e os governadores eleitos na próxima quarta-feira (14.11), em Brasília. “Precisamos avançar nas políticas públicas fundamentais para o crescimento da economia e geração de emprego e renda. Assim vamos melhorar outros segmentos. Vamos ter que tomar atitudes fundamentais para o crescimento do Brasil”, falou Reinaldo.

