Reinaldo oferece incentivos fiscais para reabertura de frigorífico de Batayporã

Ele também assumiu compromisso de manter a Caravana da Saúde

Em sua caminhada rumo à reeleição, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assumiu compromissos com a população de Batayporã neste sábado (1°) e prestou contas sobre as realizações em Nova Andradina.

Em Bataguassu, Reinaldo apresentou suas propostas para o segundo mandato. Ele afirmou que irá fazer os 6 quilômetros que faltam da ligação asfáltica entre Batayporã e Taquarussu e conceder os incentivos fiscais necessários para a reabertura do frigorífico da cidade. “O que tiver que dar de incentivo fiscal para abrir o frigorífico vamos fazer. É política de Mato Grosso do Sul: trocar impostos por empregos”, disse.

Já em Nova Andradina, ele participou do lançamento de candidatura, lembrou de alguns dos vários investimentos realizados na cidade, caminhou pelo centro da cidade e conversou com moradores. Somente em saneamento, o Governo do Estado investiu R$ 28 milhões, o que irá garantir coleta e tratamento de esgoto para 85% do município.

Reinaldo lembrou que saneamento é uma obra que melhora a qualidade de vida das pessoas, mas que os integrantes da velha política não gostam de fazer porque fica enterrada, longe dos olhos dos eleitores.

Caravana

O governador Reinaldo Azambuja assumiu mais um compromisso: manter a Caravana da Saúde. Maior programa da história de Mato Grosso do Sul, a Caravana levou atendimento para quem mais precisa e deu início à regionalização da saúde com entrega de equipamentos e construção e reforma de hospitais.

Enquanto em outros governos eram feitas cerca de 1.500 cirurgias por ano, no Governo Reinaldo foram realizadas 66 mil em 3 anos e 8 meses. Isso, sem contar consultas e exames alta complexidade. “Enquanto tiver uma pessoa na fila por cirurgia, vamos continuar a Caravana da Saúde”, afirmou.

Comentários