Reinaldo reafirma compromisso com movimento cultural de MS

Candidato à reeleição pelo PSDB, o governador Reinaldo Azambuja reafirmou compromisso com investimentos culturais em Mato Grosso do Sul para os próximos quatro anos de gestão. Reinaldo se encontrou com integrantes do Fórum Estadual de Cultura (Fesc) nesta terça-feira (25) e assinou a carta de intenção com o movimento cultural.

O documento possui 12 reivindicações. Entre elas a implantação do Plano Estadual de Cultura, tornado lei por Reinaldo em 2017. “Tenho compromisso em avançar nas pautas culturais ainda em 2018, para a garantirmos a execução orçamentária e financeira em 2019. Juntos, vamos discutir o que é prioridade para colocarmos ações prioritárias em prática”, destacou Reinaldo Azambuja.

Para o governador, “o pior momento da crise passou” e os próximos anos serão de crescimento econômico para o Brasil. Nesse cenário, Mato Grosso do Sul deve crescer cinco vezes mais que o País, avalia Reinaldo. “Com isso, vamos potencializar os investimentos em políticas públicas de todas as áreas”, disse.

Compromissos

A manutenção dos festivais de Inverno de Bonito (FIB) e América do Sul Pantanal (Fasp), de Corumbá, foi um dos compromissos prontamente assumidos por Reinaldo. Outra vontade expressada pelo gestor foi a recuperação de espaços de cultura, como o Teatro Aracy Balabanian.

“Fiquei profundamente triste com o desastre que aconteceu no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Isso despertou a vontade de cuidarmos mais dos nossos espaços, com reformas e revitalizações. Nosso desafio agora é elencarmos prioridades e fazermos uma ação planejada para os próximos quatro anos. Me coloco à disposição para avançarmos nessas e nas outras pautas”, garantiu Reinaldo.

