Reinaldo reúne 10 mil pessoas em ato político a quatro dias da eleição

Cerca de 10 mil pessoas participaram de ato político com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) nesta quarta-feira (24) em Campo Grande. Realizado a quatro dias da eleição, o encontro foi organizado pelos irmãos Fábio, Nelsinho e Marquinhos Trad com o objetivo de reforçar apoio à reeleição de Reinaldo, que obteve mais de 576 mil votos no primeiro turno em Mato Grosso do Sul.

Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) frisou que o apoio à candidatura de Reinaldo foi criterioso. “Tivemos cuidado de comparar programas de governo e estudar qual é o candidato que tem mais condições de mostrar estabilidade e segurança administrativa durante os próximos quatro anos. Reinaldo é o único capaz”, afirmou o prefeito.

Senador eleito na chapa de Reinaldo, Nelsinho Trad (PTB) destacou a capacidade de gestão do governador, “que não deixou o estado quebrar diante da crise”. Nelsinho lembrou que dos 27 governadores brasileiros, apenas cinco estão com os compromissos em dia. “Reinaldo é um deles”, afirmou. Segundo o senador eleito, os outros não conseguem honrar nem o pagamento de salários do funcionalismo.

Deputado federal reeleito em Mato Grosso do Sul, Fábio Trad (PSD) também ressaltou a eficiência da administração de Reinaldo entre 2015 e 2018. “Fez um programa revolucionário de saúde, descentralizando a gestão. Fez importantes entregas na educação e na segurança mesmo em circunstâncias não favoráveis. Foi um bom gestor no momento de crise profunda, econômica e política, no Brasil”, pontuou.

Reinaldo agradeceu o apoio e marcou avanços de sua gestão. “Tenho alegria enorme de dizer que o Mato Grosso do Sul avançou. O governo está presente com ações e obras nas 79 cidades. Construímos uma parceria especial com o cidadão. Olhamos as pessoas de MS, para dar qualidade de vida para nossa gente. Não politizamos o governo e trabalhamos com honestidade, transparência e decência”, frisou o governador.

Também participaram do encontro a vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PSD); o deputado federal eleito Beto Pereira (PSDB); os deputados estaduais reeleitos Paulo Corrêa (PSDB) e Lídio Lopes (Patriota); e os deputados estaduais Enelvo Feline (PSDB) e Maurício Picarelli, além de prefeitos do interior do Estado e da primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Fátima Azambuja.

