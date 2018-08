Reinaldo só colocará dinheiro no Aquário com aval da Justiça

“Não colocarei minha impressão digital em obra de governo passado e cheia de denúncias”, afirma Reinaldo Azambuja

Governador de Mato Grosso do Sul e candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB) reiterou que pretende terminar o Aquário do Pantanal somente com o aval da Justiça. “Como gestor público, não posso colocar minha impressão digital em uma obra cheia de denúncias, de corrupção e de desvio de dinheiro”, afirmou ele nesta sexta-feira (17).

Inicialmente orçada em R$ 84 milhões, a construção do Aquário do Pantanal já consumiu mais de R$ 230 milhões de dinheiro público. A obra foi investigada pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União (CGU) e Ministérios Públicos Federal (MPF) e Estadual (MPMS). Indícios de superfaturamento e má gestão foram constatados pelas instituições.

“Esse Aquário é uma vergonha. Gastar dinheiro público lá enquanto o Estado precisa de hospitais, creches e viaturas para a polícia é uma vergonha. Tem um monte de denúncias lá dentro e eu não posso ser responsabilizado por ele. Enquanto a Justiça não der o aval para retomarmos a obra, não vou colocar minha impressão digital lá”, afirmou Reinaldo.

Incluída no programa Obra Inacabada Zero, a construção do aquário enfrenta diversos entraves jurídicos que atrapalham a finalização e entrega do prédio. Iniciada em 2011 no governo de André Puccinelli, a edificação teve a primeira paralisação em 2015. “Se precisar licitar a obra pra terminar, vamos licitar. Mas precisamos que a Justiça autorize isso daqui pra frente. Não podemos gastar dinheiro público sem segurança”, decretou Reinaldo.

