Reinaldo sugere diálogo entre Prefeitura e UFMS para reabertura do Pronto Socorro do HU

Com gestão plena do município e da UFMS, HU de Campo Grande reabre na segunda feira dia 20

Em reunião com a diretoria do Hospital Universitário (HU), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) recebeu a garantia de que o Pronto Atendimento Médico (PAM) do Hospital na segunda-feira.

Apesar de a saúde ser tripartite, ou seja, contar com investimentos dos Governos Federal e do Estado, e da Prefeitura de Campo Grande, a gestão é plena: feita pelo executivo municipal e pela Universidade. Ainda assim, como gestor público, Reinaldo atuou para a resolução do problema. “É preciso, antes de tudo, o diálogo, antes que ações prejudiciais à população ocorram”, disse o governador e candidato a reeleição.

“O problema do HU é antigo e nós o enfrentamos de frente. Há décadas não tínhamos construção de hospitais em Mato Grosso do Sul. Nós terminamos e equipamos o Hospital do Trauma – que agora aguarda recursos do Governo Federal para abrir suas portas”.

O Governo Reinaldo priorizou a saúde implantando a Caravana da Saúde que já realizou desde 2015 mais de 850 mil procedimentos, com investimentos de R$ 75 milhões.

Além de percorrer as cidades do Estado, a Caravana da Saúde também leva atendimentos a escolas públicas e a toda a comunidade indígena.

A garantia do acesso aos serviços de saúde de forma rápida e a manutenção dos atendimentos, proporcionando melhor qualidade e rapidez, é a principal meta do programa que passa pelas 11 microrregiões de saúde do estado (Coxim, Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Jardim, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Paranaíba e Três Lagoas).

“A Caravana da Saúde veio para reestruturar a saúde nos principais polos do Estado e, mais do que isso, colocar a saúde mais próxima da população. O pronto atendimento, com cirurgias e exames especializados, é fundamental para que as pessoas tenham mais dignidade”, pontua Reinaldo.

A construção dos Hospitais em Dourados ,Ponta Porã e Três Lagoas também é prioridade para Reinaldo que pretende atender todos os pacientes dessas regiões com equipamentos de alta tecnologia e espaço físico que trate a saúde da população com respeito.

Em Três Lagoas até o final do ano 70% da obra estará concluída, com 138 leitos e um investimento de R$ 56,4 milhões. A obra do hospital de Dourados terá investimentos de R$ 41,7 milhões, com 2210 leitos e vai alcançar pacientes de 34 municípios da grande Dourados.

Em Corumbá A reforma e ampliação da Santa Casa é uma das reivindicações mais antigas do município.

Reinaldo Azambuja assinou convênio que autoriza a transferência de R$ 11,9 milhões de recursos financeiros do Estado para a prefeitura do município.

Além dos investimentos na rede física, a Saúde de Corumbá recebeu do Governo do Estado 31 caixas cirúrgicas e um arco cirúrgico para atender o setor de Ortopedia da Santa Casa.

A população de Coxim recebeu 18 novas máquinas para Hemodiálise no Hospital de Coxim, investimento no valor de R1,5 milhão.

Para o secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra, o novo hospital ainda dará mais “dignidade a Corumbá, Ladário e toda a população pantaneira”.

Comentários