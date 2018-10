Reinaldo vai criar Subsecretaria para Pessoas com Deficiência

Em encontro com o Fórum de Entidades Estaduais de Educação Especial Amilton Garay da Silva, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) reafirmou seu compromisso com políticas públicas para promoção da cidadania em Mato Grosso do Sul. Ele garantiu que, se reeleito, criará a Subsecretaria para Pessoa com Deficiência.

“Será implantada para avançarmos ainda mais em políticas públicas efetivas e duradouras”, garantiu ele nesta quarta-feira (24).

Reinaldo debateu demandas do segmento em encontro político em Campo Grande. Ele ainda pontou que está em seu plano de governo a criação da Subsecretaria para Idosos. “Os dois segmentos merecem mais atenção”, afirmou o governador.

De acordo com o IBGE, o segmento de pessoas com deficiência representa mais de 21,5% da população sul mato-grossense (Censo 2010).

No primeiro mandato, Reinaldo implantou no Estado cinco subsecretarias que tratam de ações específicas e segmentadas. São elas: subsecretarias para Mulheres, de Assuntos Indígenas, Promoção da Igualdade Racial, Juventude e LGBT.

Propostas

Para o próximo mandato, o governador se comprometeu em renovar o termo de acordo celebrado entre o Governo do Estado e as entidades que prestam atendimento educacional para pessoas com deficiência e fazer obras de acessibilidade em todas as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.

“Também lembro que vamos pagar todas as emendas parlamentares que vocês (entidades beneficentes) têm. Paramos por causa da legislação eleitoral, que impede transferências voluntarias. Passado esse período vocês terão a liberação das emendas direcionadas pelos deputados. Visitei várias entidades pelo Estado e vi o diferencial que esses recursos podem fazer”, pontuou.

