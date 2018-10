Reinaldo vai fortalecer remuneração policial

Candidato à reeleição pelo PSDB, o governador Reinaldo Azambuja confirmou nesta terça-feira (16) seu comprometimento com pautas prioritárias da segurança pública em Mato Grosso do Sul. Entre elas a salarial. “É compromisso nosso, para os próximos quatros, anos fortalecer a remuneração das forças policiais”, garantiu ele.

Em entrevista à imprensa, Reinaldo afirmou que o Governo do Estado tem planejamento para reajustar salários de policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários. “Fiz uma reunião com toda a equipe da segurança pública e me comprometi com essa valorização”, afirmou o candidato.

O assunto foi debatido na Rádio Hora FM após contato de um ouvinte policial que reconheceu avanços nas progressões funcionais e condições de trabalho dos servidores. Pelo programa MS Mais Seguro, a gestão Reinaldo investiu mais de R$ 120 milhões em viaturas, equipamentos de proteção e reformas em delegacias.

