Renato Câmara destaca importância do empoderamento da mulher na política 

Com a intenção de promover o fortalecimento e a participação da mulher na política, o MDB Mulher de Dourados, presidido pela médica Cristiane Iguma Câmara, reuniu mais de 400 mulheres na noite desta sexta-feira (31). O evento aconteceu no comitê central de campanha do deputado estadual Renato Câmara e contou com a presença da candidata a vice-governadora da coligação “Amor, Trabalho e Fé”, Tania Garib, da candidata a suplente de senador Maria Emília Sulzer, além dos candidatos a deputado estadual e federal do MDB no município.

Cristiane destacou a importância que as mulheres têm na política e na história do Estado e reforçou o comprometimento do MDB Mulher em apoiá-las. “Vocês merecem nosso empenho, porque são mulheres que nos representam há muitos anos e eu tenho certeza que muitas mulheres de Dourados vão olhar para vocês e para o Junior Mochi com muito carinho. Vocês formam um time vencedor que vai fazer muito por nosso Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Presidente do MDB de Dourados, o deputado estadual e candidato â reeleição Renato Câmara reforçou todo o trabalho realizado pelas mulheres na política e a necessidade de se ter mais mulheres exercendo cargos eletivos. “Que dia inspirador e importante para começarmos nossa caminhada. As mulheres precisam ocupar seus espaços, como presidente do MDB Dourados, lancei esse desafio de trazer as mulheres junto conosco para fazer essa ponte para o futuro. Sair dessa política atrasada, do passado e de preconceito para uma política nova, junto com todas as pessoas de bem que querem um futuro diferente”, disse.

Em discurso emocionado Renato ainda lembrou de como sua mãe foi fundamental em sua decisão de entrar na política e como sua esposa, Cristiane Iguma Câmara, tem sido essencial nesses anos de caminhada. “Nós estamos vivendo um momento muito importante, de decidir como serão os próximos quatro anos. Eu acredito nas pessoas de bem que sonham e trabalham por um futuro melhor, por isso eu sigo firme nesse proposito e conto com o apoio de vocês”, finalizou Renato.

