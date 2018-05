Renato Câmara entrega aparelho de ultrassom à população de Batayporã

Facilitar o acesso e agilizar a realização de exames de ultrassonografia. Esses são alguns dos principais benefícios que a Sala de Ultrassonografia, instalada no ESF (Estratégia Saúde da Família) Santa Luzia, vai trazer à população de Batayporã. A estrutura, entregue na segunda-feira (14) aos moradores pelo prefeito Jorge Takahashi, tem a participação ativa do deputado Renato Câmara (MDB).

O deputado é um dos autores da emenda coletiva que possibilitou a compra do aparelho de ultrassonografia. O equipamento demandou um investimento na ordem de R$ 79.850,00, adquirido através de uma parceria entre Renato Câmara e os deputados Barbosinha e Mara Caseiro.

A entrega do aparelho de ultrassom faz parte das ações de mandato desenvolvidas pelo deputado Renato Câmara em favor de Batayporã. Além dos projetos de lei, atendimentos diários e das centenas indicações, Renato é um deputados estaduais que mais destinaram recursos de emendas parlamentares para Batayporã na atual legislatura. No total, o deputado já destinou quatro emendas nos primeiros três anos de mandato, que juntas somam R$ 100 mil para investimentos em saúde, educação e assistência social no município.

Na entrega da Sala de Ultrassonografia, o deputado Renato Câmara ratificou o compromisso de continuar investindo no município. “É uma satisfação retornar a Batayporã para entregar ao lado do prefeito Jorge um aparelho de ultrassonografia para equipar a saúde pública. Temos buscado dar todo o respaldo à administração para que consiga melhorar a qualidade de vida da população. Não tenho dúvida que esse aparelho será de grande valia para as gestantes, assim como para outros tipos de procedimento”, salientou.

O prefeito Jorge Takahashi destacou o empenho da equipe da Secretaria Municipal de Saúde e dos parlamentares para que a comunidade pudesse contar com mais esse benefício que trará maior comodidade e conforto. “Esse aparelho é uma demanda do município que trará mais dignidade e agilidade na realização de exames desse tipo”, frisou.

