Renato Câmara lança candidatura nesta quinta-feira em Dourados

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) faz nesta quinta-feira o lançamento oficial de sua candidatura na busca de um segundo mandato na Assembleia Legislativa. O ato político acontece a partir das 19h, na Seleta em Dourados e vai contar com a presença do candidato a governador pelo MDB Junior Mochi, do senador Waldemir Moka, dos candidatos a deputado federal da coligação, prefeitos, vereadores e lideranças de pelo menos 20 municípios da região da Grande Dourados e do Vale do Ivinhema.

De acordo com Renato Câmara, o evento em Dourados vai simbolizar o pontapé inicial para a caminhada rumo ao segundo mandato na Assembleia Legislativa. “Temos feito um trabalho voltado para a melhoria da vida das pessoas, dando atenção especial às necessidades dos municípios e atuando sempre na busca de soluções para os problemas e desafios enfrentados diariamente pelas pessoas. Neste ato de lançamento de candidatura, estamos esperando a participação de amigos, apoiadores e simpatizantes que se identificam com nosso projeto para Mato Grosso do Sul”, destaca o deputado.

Em seu primeiro mandato, o deputado Renato Câmara tem sido reconhecido por ser um dos parlamentares mais atuantes na Assembleia Legislativa. O parlamentar é recordista em projetos de lei, apresentando mais 70 projetos, visando sempre melhorar a vida dos sul-mato-grossenses. Para o deputado, o trabalhado realizado até o momento na Assembleia Legislativa precisa prosseguir, “nosso compromisso é continuar fazendo um mandato participativo, dando voz a população. Juntos, podemos ser a mudança que queremos para o MS”, finaliza.

