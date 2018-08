Renato Câmara vai em busca de mais um mandato na Assembleia

Na convenção que definiu a formação das chapas majoritárias e proporcionais para o pleito eleitoral de outubro, o MDB fez também no sábado, em Campo Grande, o lançamento da candidatura do deputado estadual Renato Câmara para um novo mandato na Assembleia Legislativa.

Deputado de primeiro mandato, Câmara tem sido apontado como um dos destaques da atual legislatura pela atuação parlamentar e trabalho de apoio aos municípios. Recente levantamento realizado na Assembleia Legislativa apontou Renato Câmara como o deputado recordista em projetos de lei na Casa.

Em três anos e sete meses de mandato, o deputado apresentou 72 projetos de lei na Casa, a maioria das propostas voltada para políticas públicas para os jovens, para a agricultura familiar e aos idosos do Estado.

Ao comentar sobre o desafio de buscar à reeleição no atual quadro político do Estado, Câmara destacou que vai percorrer Mato Grosso do Sul para debater com a população os projetos primordiais para a melhoria na vida das pessoas e para prestar contas do trabalho que vem sendo desenvolvimento em favor dos sul-mato-grossenses.

“Oficializamos nossa caminhada rumo a um novo mandato de deputado estadual. Candidatura essa que é alicerçada pelo trabalho que temos desenvolvido em favor de cada município e todos os sul-mato-grossenses. Assumimos esse novo desafio com o compromisso de continuar atuando como interlocutor da nossa gente na Assembleia Legislativa, com o olhar voltado para o futuro, para a boa política e para às transformações que tanto temos lutado para o Mato Grosso do Sul”, enfatizou.

Comentários