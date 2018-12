Reportagem aborda depressão e suicídio de policiais no Brasil

O programa Conexão Repórter do SBT mostrou nesta semana uma reportagem especial sobre o crescente registro de suicídios de policiais no Brasil. O documentário “Crepúsculo dos Fortes” mostra que os agentes policiais têm sofrido com a depressão, sem receber a devida atenção e assistência psicológica da autoridades. O Sinpol-MS parabeniza a equipe do programa por abordar este tema que muitas vezes não é tratado com a devida importância pela direção das policiais e pelo próprio Estado.

