RIO DE JANEIRO-RJ (Correspondente) – Requintes de crueldade marcaram o assassinato de um adolescente de 16 anos, em Barra Mansa/RJ. Um menor foi preso pelo homicídio. A vítima foi morta com facadas no pescoço. Após a execução jogaram o corpo numa ribanceira e atearam fogo. O local conhecido como Morro do Macaco é de difícil acesso e dificultou a retirada do cadáver. A vítima era residente de Bananal/SP e estava desaparecido desde o dia 22 de setembro. O corpo foi encaminhado ao IML de Volta Redonda/RJ.

A Polícia registrou o caso e continua apurando os fatos.

