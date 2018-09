Resgate de animal mobiliza bombeiros e prefeito de MS

AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – A queda de uma vaca numa fossa mobilizou os bombeiros e até o Prefeito do Município Odilon Ribeiro. O fato ocorreu nesta manhã de terça-feira (4), no bairro São Francisco, em Aquidauana/MS.

Uma moradora avisou a equipe de resgaste de que um animal havia caído num buraco em frente à sua casa. Com o auxílio do prefeito iniciaram se os trabalhos de remoção do animal. Devido à gravidade a vaca precisou ser sacrificada. A veterinária do municipal registou um BO por omissão de cautela na guarda de animais.

