Resgate em milharal teve participação de bombeiros do quartel entregue por Reinaldo

Estabelecimento foi incluído no programa Obra Inacabada Zero que já concluiu 209 das 215 obras inacabadas herdadas por Reinaldo do governo anterior

O Brasil inteiro acompanhou, no ano passado, o resgate da empresária Thaís Regina Souza Valadares, de 39 anos, que ficou dois dias perdida em um milharal, entre Sidrolândia e Maracaju. O que pouca gente sabe é que parte dos militares que trabalharam no salvamento são de um quartel do Corpo de Bombeiros que começou a ser construído na gestão passada, mas só foi concluído e entregue pelo governador Reinaldo Azambuja.

Localizado em um lugar estratégico, o 18º Subgrupamento de Bombeiros Militar, em Sidrolândia, foi entregue em setembro de 2015. Ele é responsável também pelos atendimentos em Dois Irmãos do Buriti.

A estrutura de 729 m² de área construída e custo de R$ 1,553 milhão é apenas uma das construções deixadas pelos antecessores, mas concluídas em 3 anos e 7 meses pela atual administração estadual. O Governo Reinaldo Azambuja recebeu 215 obras inacabadas ou abandonadas e já terminou e entregou 208.

Final feliz

Diabética e dependente de insulina, Thaís Valadares ficou perdida em uma área de 11 mil hectares de milho em junho de 2017. Ela errou o trajeto para uma fazenda e atolou o carro. A empresária tem o tipo mais grave de diabetes e precisa tomar injeção três vezes ao dia. Como a produção de insulina do pâncreas é insuficiente nos portadores de diabetes tipo 1, há risco de perder a vida se as doses não forem aplicadas corretamente.

Thaís Valadares ficou dois dias sem comer e sem beber água, mas sobreviveu graças ao resgate bem sucedido feito pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e cães do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Mais obras

O quartel do Corpo de Bombeiros em Sidrolândia é apenas um exemplo das obras concluídas pelo Governo Reinaldo Azambuja por meio do programa Obra Inacabada Zero. Naviraí e Bataguassu também receberam quartéis dos Bombeiros.

Em várias cidades foram entregues pontes e rodovias; ampliações e reformas de escolas, delegacia de polícia, bibliotecas, Centros de Educação Profissional, novos blocos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), agências fazendárias e laboratórios científicos, entre várias outras construções.

