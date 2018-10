Resultados, estatísticas e os boletins de urna do primeiro turno das Eleições 2018 já estão disponíveis para consulta

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) disponibilizou para consulta, na tarde desta quarta-feira (10), os resultados e as estatísticas do primeiro turno das Eleições 2018.

O eleitor pode consultar os resultados por seções, zona, município, mesorregião, entre outros. Além disso, pode acessar estatísticas de eleitos por faixa etária e gênero, brancos, nulos, comparecimento e abstenção no estado, votação por Partido/Coligação e cadeiras por partido.

Ainda na tarde de ontem, foram disponibilizados os boletins de urna (BUs) com o quantitativo de votos apurados no primeiro turno das Eleições 2018. O link Boletim de urna na web permite consultar os resultados de cada urna em qualquer parte do país e do exterior. Para efetuar a pesquisa, basta preencher os campos unidade da Federação, município, zona e seção. Para consultar as urnas do exterior, basta selecionar no campo “UF” a sigla ZZ.

A publicação atende à Resolução TSE nº 23.554/2017, que dispõe sobre os atos preparatórios para as Eleições 2018. O artigo determina que a publicação dos boletins urna deve ocorrer três dias após o encerramento da totalização em cada unidade da Federação. O BU contém os seguintes dados: total de votos recebidos por cada candidato, partido político, votos brancos, votos nulos, número da seção, identificação da urna e a quantidade de eleitores que votaram na respectiva seção eleitoral.

Acesse por meio dos links:

Resultados e estatísticas – http://apps.tre-ms.jus.br/SDR2018/index.html

Boletim de urna – http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/votacao-e-resultados/resultados-eleicoes-2018

