Revitalização de trecho da avenida Capitão Olinto Mancini chega a fase final

A obra de revitalização de três quilômetros da avenida Capitão Olinto Mancini, em Três Lagoas, está na fase final de execução. O trecho localizado na parte superior da via, após o monumento do Cristo Redentor, passa por melhorias desde o ano passado.

No empreendimento são investidos R$ 2,3 milhões do Governo do Estado. As obras de infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recapeamento do asfalto já existente vão reordenar o trânsito e dar mais segurança e qualidade de vida à população.

No total, serão feitos 2,5 quilômetros de recapeamento. O restante será de asfalto novo, que não existia no local. Segundo a Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul), a obra está 82% concluída.

Depois de pronta, a avenida Capitão Olinto Mancini estará revitalizada por completo. Em 2017, o trecho anterior ao monumento do Cristo Redentor foi revitalizado pelo Governo do Estado, com sinalização e ciclovia. Essa primeira parte da obra recebeu investimento de R$ 1,7 milhão dos cofres estaduais.

Considerada a principal cidade da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas conta com mais de R$ 375 milhões de investimentos do Governo do Estado em infraestrutura urbana. Os recursos estão divididos em obras da Agesul, Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) e Empresa de Saneamento de MS (Sanesul).

Créditos: Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

