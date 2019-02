Ricardo Ayache visita Sinpol e fala sobre eleições da Cassems

Na tarde da ultima segunda-feira (4), durante a reunião dos diretores, coordenadores e delegados sindicais do Sinpol, o presidente e candidato à reeleição da CASSEMS, Ricardo Ayache, fez uma fala a todos os presentes sobre os avanços do plano nos últimos anos.

Ayache falou sobre a importância de fortalecer a entidade ainda mais, até porque hoje o plano é uma referência não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. “Embora seja chapa única, é importante o voto de todos os servidores no dia 1º de março. A CASSEMS só vai se solidificar com a participação de cada beneficiário. Temos crescido bastante, porém ainda precisamos do envolvimento efetivo de todos”, afirmou Ayache.

Fazem parte da chapa, o diretor adjunto de Assuntos Trabalhistas do Sinpol, Alexandre Barbosa; o diretor administrativo, Alessandro Jacometo; e o diretor financeiro, Wilson Xavier Paiva. “Temos uma participação efetiva na CASSEMS e dessa forma, podemos levar as demandas dos policiais civis para termos um plano de saúde ainda melhor para cada policial e seu familiar”, declarou Giancarlo Miranda, presidente do Sinpol.

