Rio Verde de Mato Grosso recebe verba da Funasa para obra de esgoto

ando continuidade aos investimentos em saneamento no estado de Mato Grosso do Sul, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio da Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul (Suest/MS), liberou neste 26.12, o pagamento da terceira parcela referente ao convênio que garante obras do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no município de Rio Verde de Mato Grosso, referente ao TC/PAC nº. 0083/2014, no valor de R$ 671.697,41.

Com investimento total de R$ 2.238.991,37, contemplará cerca 2.424 pessoas com a implantação de rede e esgotamento sanitário no bairro Campo Alegre. Esse benefício terá como função afastar o contato da comunidade com dejetos e contaminações, evitando a propagação de inúmeras doenças.

O superintendente estadual da Funasa no estado de MS, Marco Aurélio Santullo, comemora mais esse investimento e liberação de recursos por meio de uma sólida parceria com a direção geral da Fundação em Brasília. Segundo Santullo, “Além do tratamento do esgoto doméstico trazer grandes impactos na qualidade de vida de comunidade, ainda é muito importante para a preservação do meio ambiente. Nosso objetivo é oferecer assistência aos municípios para que promovam saúde e dignidade para viver a seus habitantes”.

Rio Verde de Mato Grosso conta com uma população de 18.808 pessoas (IBGE, 2010), e está localizado na região centro-norte de Mato Grosso do Sul, a 201 km de Campo Grande, a capital do estado.

CRÉDITO: Assessoria da Funasa

Comentários