Rotai apreende motocicleta furtada

Na tarde de ontem (03/01), por volta das 18h36min policiais militares da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) prenderam autor de receptação durante abordagem em assentamento rural.

A equipe prestava apoio ao conselho tutelar quando avistou uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN de cor vermelha sem placa de identificação. Os policiais realizaram a abordagem do condutor e em checagem foi constatado que a referida motocicleta era produto de um furto ocorrido no dia 03/04/2017. Questionado sobre o fato o condutor informou que adquiriu o veículo de um morador do sitio vizinho e que foi informado apenas dos débitos do veículo.

Diante dos fatos o indivíduo foi encaminhado para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) juntamente com a motocicleta para providências cabíveis.

CRÉDITO: Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM.

