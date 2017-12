ROTAI prende autor de tráfico de drogas

Na noite de ontem (27/12), por volta das 19h00min policiais militares da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) prenderam autor de tráfico de drogas no bairro Novo Ipanema.

A guarnição realizava rondas pelo bairro e ao adentrar a Rua Jose Lopes Barbosa avistou um indivíduo suspeito em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha. O condutor ao avistar a viatura fez uma manobra brusca na tentativa de esquivar-se da equipe policial. Diante da fundada suspeita foi realizada a abordagem do indivíduo e durante busca pessoal foi localizado no bolso de sua bermuda uma porção de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 07 (sete) gramas e mais vinte R$ 20,00. Ao ser questionado sobre a substância o autor de imediato relatou que comercializa drogas a mais ou menos seis meses, de acordo com o mesmo ele já havia vendido 02 (duas) porções de maconha pela quantia de R$ 10,00 e estaria indo entregar a ultima porção a um cliente. Os policiais perguntaram também ao autor se ele possuía mais drogas, e o mesmo informou possuía mais treze porções de maconha já fracionadas e embalsadas para comercialização. A equipe realizou buscas no local indicado onde foi encontrada a droga restante pesando aproximadamente 96 (noventa e seis) gramas, foi encontrado também 01 (uma) balança de precisão de cor prata usada para o preparo da droga, e R$ 600,00 que segundo o autor é proveniente do comércio de entorpecentes.

Diante dos fatos o indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para providências cabíveis.

CRÉDITO: Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

